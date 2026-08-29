(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Non più solo agosto. Anche settembre si conferma un mese molto apprezzato dagli italiani per le vacanze: saranno in 10 milioni a trascorrere almeno un periodo di vacanza nel mese, con una spesa media di 760 euro. Emerge dall'Osservatorio Confturismo Confcommercio in collaborazione con Swg sulle vacanze estive degli italiani. Le vacanze di settembre si presentano però con durate diverse. 2,8 milioni di italiani prevedono una vacanza breve, con 1-2 pernottamenti, mentre 3 milioni opteranno per un soggiorno di 3-5 pernottamenti. I restanti prevedono una vacanza lunga, con 7 o più pernottamenti. Il mare è ancora la destinazione preferita, indicata dal 41% dei viaggiatori, seguito dalle grandi città d'arte (26%) e dalla montagna (18%). Nel complesso, il 71% sceglierà una destinazione in Italia, mentre il 23% si recherà in un altro Paese europeo e il 6% fuori dall'Europa. Tra le regioni italiane, al primo posto si trova la Toscana, seguita da Campania ed Emilia Romagna. Guardando invece alle destinazioni europee, la classifica vede in testa la Spagna, seguita da Francia e Grecia. Per quanto riguarda le strutture ricettive, gli alberghi sono la scelta principale (30%), seguiti dalle seconde case (25%) e dai B&B (17%). Seguono case in affitto (11%), agriturismi (6%) e villaggi vacanze o resort (5%). A settembre viaggiano soprattutto gli over 55, che rappresentano il 42% dei viaggiatori, seguiti dai giovani (35%) e dalla fascia 35-54 anni. Sul piano territoriale, la propensione a viaggiare è più elevata nel Nord-Ovest (41%) e nel Centro (40%), mentre si attesta al 36% nel Nord-Est e al 35% nel Sud e nelle Isole. "È sempre più il clima - commenta Manfred Pinzger, presidente di Confturismo Confcommercio - a influenzare il calendario delle vacanze degli italiani. Settembre, grazie a temperature più miti, meno affollamento e maggiore convenienza, si sta trasformando in un vero e proprio mese da vacanza. Una tendenza che contribuisce a distribuire maggiormente i flussi turistici e ad allungare la stagione. Rispetto ai mesi centrali dell'estate, settembre offre infatti condizioni più favorevoli per chi cerca relax e bel tempo. Cambiano così le abitudini dei viaggiatori e, con esse, anche i tempi delle partenze". (ANSA).