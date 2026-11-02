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(ANSA) - WASHINGTON, 02 NOV - Anthropic scalda i motori per lo sbarco dei record al Nasdaq, atteso a metà mese, in una fase di correzione dei titoli hi-tech, soprattutto legati all'intelligenza artificiale. Il colosso dell'IA guidato da Dario Amodei aggiorna i dati finanziari, riferendo di aver chiuso i primi nove mesi al 30 settembre del 2026 con ricavi per 33,24 miliardi di dollari, in rialzo di circa il 1.200% sull'analogo periodo del 2025. La perdita netta, in base al nuovo prospetto del modulo S-1 depositato alla Sec, la Consob Usa, si è ampliata invece fino a raggiungere i 104 miliardi. Nel solo terzo trimestre i ricavi sono saliti a 17 miliardi (da appena 1,4 miliardi dell'analogo periodo del 2025) su una perdita netta di 23,3 miliardi, legata a doppio filo in prevalenza a oneri contabili sulla crescente valutazione della società, piuttosto che all'effettivo esborso di cassa. (ANSA).