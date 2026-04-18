(ANSA) - ARCUGNANO (VICENZA), 18 APR - "Stavo rientrando alle 23:00 a casa dopo una cena, e appena depositata l'auto in garage alle spalle mi hanno aggredito quattro individui incappucciati e c'è stata una prima colluttazione. Mi hanno riempito di pugni dopodiché quando hanno armato una pistola e me l'hanno puntata in mezzo agli occhi ho desistito". Lo ha raccontato ai giornalisti Alberto Filippi, l'imprenditore di Arcugnano (Vicenza) ex senatore della Lega, rapinato in casa ieri sera da quattro malviventi. (ANSA).