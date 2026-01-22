(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Visita a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi a ProSiebenSat.1. Non un viaggio ufficiale né un incontro programmato. È la prima volta che Pier Silvio Berlusconi si reca nella sede di Monaco di Baviera del broadcaster tedesco da quando Mfe - MediaForEurope è diventata azionista di controllo. L'amministratore delegato di Mfe ha raggiunto a sorpresa la sede del gruppo tedesco a Unterföhring, senza agenda né appuntamenti ufficiali, per salutare il ceo Marco Giordani e incontrare il management. Vista l'occasione, Berlusconi ha salutato numerose persone dell'azienda, in un clima informale. La visita si è svolta come un momento diretto di contatto e confronto, lontano dai rituali di una trasferta ufficiale. La presenza a Monaco assume un significato particolare proprio perché si tratta della prima visita da parte del numero uno di Mfe nella sede del broadcaster tedesco, in quanto considerato un asset strategico nel progetto di sviluppo pan-europeo del gruppo. Un passaggio simbolico, volutamente sobrio, che mette al centro il rapporto con il management e le persone più che la formalità dell'evento. "Devo dirvi che sono molto felice di essere qui in ProSieben", afferma Pier Silvio Berlusconi. "È un vero onore - conclude - per me essere qui con voi. Sono anni che crediamo nel progetto di un nostro broadcaster europeo. Continuiamo a pensare che sia una grande opportunità di sviluppo, partendo dalla televisione, che è il nostro core business, ma guardando anche a tutte le altre piattaforme e tecnologie". (ANSA).