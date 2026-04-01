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(ANSA) - ROMA, 01 APR - Da La grazia di Paolo Sorrentino alla sorpresa della stagione, Le città di pianura di Francesco Sossai, ecco le principali candidature alla 71/a edizione David Di Donatello 2026. Miglior film: Cinque secondi di Paolo Virzì; Fuori di Mario Martone; La Grazia di Paolo Sorrentino; Le Assaggiatrici di Silvio Soldini; Le città di pianura di Francesco Sossai Miglior regia: Fuori di Mario Martone; La Città Proibita di Gabriele Mainetti; La Grazia di Paolo Sorrentino; Le Assaggiatrici di Silvio Soldini; Le Città Di Pianura di Francesco Sossai. Miglior Esordio Alla Regia: Breve Storia d'Amore di Ludovica Rampoldi; Gioia Mia di Margherita Spampinato; La Vita Da Grandi di Greta Scarano; Paternal Leave di Alissa Jung; Tienimi Presente di Alberto Palmiero. Miglior sceneggiatura originale: Cinque Secondi - Francesco Bruni, Carlo Virzì, Paolo Virzì; Duse - Letizia Russo, Guido Silei, Pietro Marcello; Gioia Mia - Margherita Spampinato; La Grazia - Paolo Sorrentino; Le Città Di Pianura - Francesco Sossai, Adriano Candiago. Miglior Sceneggiatura Non Originale: 40 Secondi - Vincenzo Alfieri, Giuseppe G. Stasi; Elisa - Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella; Fuori - Mario Martone, Ippolita Di Majo; Le Assaggiatrici - Doriana Leondeff, Silvio Soldini, Lucio Ricca, Cristina Comencini, Giulia Calenda, Ilaria Macchia; Primavera - Ludovica Rampoldi. Miglior Attrice Protagonista: Duse - Valeria Bruni Tedeschi; Elisa - Barbara Ronchi; Fuori - Valeria Golino; Gioia Mia - Aurora Quattrocchi; La Grazia - Anna Ferzetti; Primavera - Tecla Insolia. Miglior Attore Protagonista: Cinque Secondi- Valerio Mastandrea; Il Nibbio- Claudio Santamaria; La Grazia - Toni Servillo; Le Città Di Pianura - Pierpaolo Capovilla; Le Città Di Pianura - Sergio Romano. Miglior Attrice Non Protagonista: Breve Storia D'amore- Valeria Golino; Cinque Secondi- Valeria Bruni Tedeschi; Diva Futura- Barbara Ronchi; Fuori - Matilda De Angelis; La Grazia- Milvia Marigliano; Tre Ciotole - Silvia D'amico. Miglior Attore Non Protagonista: 40 Secondi - Francesco Gheghi; Ammazzare Stanca - Autobiografia Di Un Assassino - Vinicio Marchioni; Duse - Fausto Russo Alesi; Le Città Di Pianura - Roberto Citran; Le Città Di Pianura - Andrea Pennacchi; Nonostante - Lino Musella. (ANSA).