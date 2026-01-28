(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Virginia Raffaele e Fabio De Luigi a Sanremo: la coppia d'assi della comicità è attesa all'Ariston, ospite di Carlo Conti in una delle serate del festival. L'incursione dei due attori - che promette leggerezza, tra parodie, gag e improvvisazioni - sarà anche l'occasione per lanciare Un Bel Giorno, il film diretto dallo stesso De Luigi che arriverà poi in sala il 5 marzo con 01 Distribution, una commedia tra tenerezza, imprevisti e famiglie allargate. Sul palco sul quale ha stregato il pubblico con le imitazioni di Belen Rodriguez, Sabrina Ferilli, Carla Fracci, Donatella Versace e Ornella Vanoni, da poco scomparsa, Virginia Raffaele torna da habitué: nel febbraio 2015 è stata ospite del festival di Conti, che l'ha poi voluta con sé nel 2016 come co-conduttrice insieme a Gabriel Garko e Madalina Ghenea. Dopo essere tornata come ospite nel 2017, nel 2019 è stata scelta dal direttore artistico Claudio Baglioni nuovamente come co-conduttrice, insieme a Claudio Bisio. A De Luigi si deve invece la parodia di Olmo, storico personaggio di Mai Dire Gol, spesso accostato ironicamente al clima del festival. (ANSA).