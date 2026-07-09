(ANSA) - TREVISO, 09 LUG - Un uomo di 55 anni è stato condannato oggi dal Tribunale di Treviso alla pena di 5 anni di reclusione con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una bambina di 7 anni, fatti che si sarebbero svolti a Mogliano Veneto (Treviso) nel 2020. Secondo la ricostruzione, l'imputato avrebbe rivolto le proprie attenzioni deviate verso la piccola approfittando dell'amicizia della vittima con i suoi figli e facendo leva sul rapporto di confidenza con i genitori della stessa, vicini di casa. La sentenza di condanna è stata pronunciata nonostante la richiesta di assoluzione avanzata dal pubblico ministero, non persuaso della incontestabilità degli elementi di prova raccolti in istruttoria. (ANSA).