(ANSA) - MILANO, 25 NOV - La Procura di Milano tra il 2025 e il 2026, ha trattato 7400 procedimenti per cui è stata valutata l'attivazione del Codice Rosso, pari a 34 casi al giorno. Di questi ha aperto 3111 indagini per maltrattamenti in famiglia a carico di persone note, una media di 8/9 fascicoli al giorno, 1361 inchieste per violenza sessuale, tra cui 717 con indagati, con una media di 2 al giorno e 1212 procedimenti per stalking pari a tre nuovi casi al giorno. Sono alcune dei dati del dipartimento che si occupa di tutela della famiglie, dei minori, delle vittime di violenze di genere e di altri soggetti vulnerabili, guidato dalla pm Letizia Mannella, e che nell'anno in corso è stato chiamato a gestire complessivamente 9.082 fascicoli. I dati in generale dimostrano un incremento delle violenze di genere nell'anno esaminato. "L'aumento dei fascicoli sul Codice rosso va letto anche come un aumento delle denunce - ha spiegato Mannella - ed è un dato importante, ma non possiamo nascondere il fatto che in alcuni casi la donna è ancora vista come una proprietà a cui viene impedito di imparare la lingua o uscire da sole. A volte sono i bambini che raccontano alle maestre le violenze in casa o sono gli stessi piccoli che mostrano i lividi". (ANSA).