(ANSA) - MANTOVA, 28 AGO - Avrebbe minacciato l'ex fidanzata con un coltello da cucina, procurandole tagli superficiali, per poi chiuderla a chiave in casa e costringerla a un rapporto sessuale. Un 46enne residente a Luzzara, nel Reggiano, è stato arrestato dai carabinieri di Suzzara e portato nel carcere di Mantova. I fatti risalgono alla sera del 12 agosto. La vittima, una 33enne residente a Suzzara, si era recata a casa dell'ex fidanzato per chiarire la fine della relazione. Al termine degli abusi la donna è riuscita a fuggire e si è recata all'ospedale di Suzzara per farsi medicare le ferite. Il giorno successivo ha presentato denuncia ai carabinieri. Le indagini hanno portato all'esecuzione della misura di custodia cautelare in carcere nei confronti del 46enne, indagato per lesioni personali aggravate, violenza sessuale, violenza e minaccia. (ANSA).