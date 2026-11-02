(ANSA) - MILANO, 02 NOV - Nuovo mistero nella vicenda Pamela Genini, la 29enne uccisa il 14 ottobre 2025 dall'ex compagno Gianluca Soncin, la bara poi profanata nel cimitero di Strozza, nel Bergamasco. Secondo quanto riferito dalla trasmissione di Canale 5 Dentro la notizia condotta da Gianluigi Nuzzi, qualcuno potrebbe essere entrato nella casa di Milano in cui è stata uccisa. La polizia avrebbe trovato i sigilli manomessi e, all'interno, guanti in lattice di provenienza sconosciuta e contenitori di gioielli vuoti. "Non saprei chi potrebbe essere entrato - ha detto in collegamento la madre - Non c'erano segni di effrazione, chi è entrato aveva le chiavi". (ANSA).