(ANSA) - BRUXELLES, 16 NOV - "Sono lieto che oggi abbiamo raggiunto un cambiamento di paradigma davvero storico nella politica migratoria: Austria, Danimarca, Paesi Bassi, Germania e Grecia intendono aprire congiuntamente, entro il 2027, il primo centro di rimpatrio in Ruanda. Con questa iniziativa perseguiamo tre obiettivi molto concreti: in primo luogo, i richiedenti asilo la cui domanda è stata respinta con decisione definitiva nell'Ue dovranno in futuro essere trasferiti in tali centri di rimpatrio; in secondo luogo, vogliamo sottrarre ai trafficanti di esseri umani la base del loro business disumano". Lo ha detto il cancelliere austriaco Christian Stocker. (ANSA).