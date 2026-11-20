(ANSA) - BRUXELLES, 20 NOV - "L'EU Kids Act, la nuova proposta legislativa della Commissione Europea, nasce con l'obiettivo di rispondere alle criticità sollevate dai Paesi membri dell'Ue in relazione all'utilizzo dei social media, ma riguarda e coinvolge anche i videogiochi. Per esempio la proposta mira al rafforzamento del sistema Pegi che - come filiera industriale - auspichiamo possa proseguire il suo processo di implementazione in tutta Europa." E' quanto ha affermato Ann Becker, vice presidente di Video Games Europe. "La nostra priorità assoluta è che i genitori possano continuare a decidere per i propri figli, adottando un approccio che sia basato sul rischio in modo equilibrato. Allo stato attuale è in discussione anche un'altra proposta legislativa cioè il Digital Fairness Act, presentato nelle ultime settimane. Il suo obiettivo è quello di allineare all'ecosistema digitale le norme a tutela dei consumatori che esistono in tutta Europa. E' quindi evidente che si produrrà un impatto significativo sull'industria dei videogiochi. Anche in questo caso, auspichiamo che la finalità sia quella di affrontare i rischi con un approccio misurato e incentrato sul principio di proporzionalità, così da garantire adeguate tutele". "Complessivamente tutti questi elementi e queste azioni costituiscono la mission strutturale di Video Games Europe e di IIdea, l'Associazione dell'industria dei videogiochi in Italia. Entrambe sono impegnate, in primis, per raggiungere un livello di tutele che contemperi con equilibrio le esigenze dei consumatori, dei giocatori e delle imprese", conclude. (ANSA).