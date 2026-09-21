(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 21 SET - Il Papa si appresta a compiere a novembre, dal 6 al 17, un viaggio record in America latina. Saranno tre i paesi che visiterà - Urguay, Argentina e Perù - percorrendo oltre 31mila chilometri, considerando i soli spostamenti in aereo ed elicottero, ai quali si aggiungeranno, nelle città che visiterà, quelli in automobile. E' quanto si evince dalle informazioni sul viaggio diffuse oggi dalla sala stampa vaticana. Sarà il viaggio più lungo, sia in termine di distanze che di giorni, effettuato da Prevost fino a questo momento. (ANSA).