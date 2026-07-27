(ANSA) - BRUXELLES, 27 LUG - Via libera della Commissione Ue a un regime di aiuti di Stato italiano da 300 milioni di euro a sostegno delle imprese di trasporto su strada che devono far fronte all'aumento dei prezzi dei carburanti causato dalla crisi in Medio Oriente. Il regime di aiuti, spiega l'esecutivo Ue, assumerà la forma di un credito d'imposta, che potrà essere utilizzato per compensare le imposte che la società è tenuta a versare allo Stato, ad esempio l'imposta sul reddito, l'Iva o i contributi previdenziali, entro il 31 dicembre 2026. Per la Commissione gli aiuti sono "necessari, adeguati e proporzionati". (ANSA).