(ANSA) - BRUXELLES, 08 OTT - La Commissione europea ha deciso di stanziare 134,8 milioni di euro dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per sostenere la ripresa in Spagna e Romania a seguito delle gravi catastrofi naturali verificatesi nel 2025. La Spagna riceverà 120,5 milioni di euro a seguito di un'estate devastante caratterizzata da una prolungata siccità, ondate di calore estreme e tre ondate di gravi incendi boschivi. L'ondata più letale è iniziata l'8 agosto 2025, causando otto vittime e costringendo a evacuazioni di massa. La Romania riceverà 14,3 milioni di euro dopo che gravi inondazioni hanno colpito le regioni di Centru, Sud Muntenia e Nord-Est tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2025. Il disastro ha inoltre causato ingenti danni alla miniera di sale di Praid, dove le acque in piena del fiume Corund hanno eroso parte dell'alveo, danneggiato le infrastrutture idrotecniche e provocato interruzioni di corrente su vasta scala. (ANSA).