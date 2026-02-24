(ANSA) - BRUXELLES, 24 FEB - Via libera finale dai Paesi Ue alla semplificazione delle direttive sugli obblighi di due diligence e reportistica ambientale per le aziende. L'intesa con l'Eurocamera è stata confermata dai ministri al Consiglio Affari Generali, con la sola opposizione della Repubblica Ceca e l'astensione di Belgio, Bulgaria e Austria. Secondo le stime Ue, il cosiddetto pacchetto 'omnibus I' taglierà gli oneri amministrativi per 5,7 miliardi di euro, esentando l'85% delle imprese che rientrerebbero nel campo di applicazione delle normative. I testi legislativi entreranno in vigore venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Ue, che avverrà nei prossimi giorni. Gli Stati membri avranno un anno di tempo dall'entrata in vigore della direttiva per recepire le sue disposizioni nella legislazione nazionale. (ANSA).