(ANSA) - STRASBURGO, 07 LUG - Risarcimenti più veloci per i voli che superano le 3 ore di ritardo, posti gratuiti per i bambini a fianco dei genitori e bagaglio a mano incluso. Sono queste alcune delle novità incluse nelle modifiche al regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, concordate con il Consiglio dell'Ue in sede di comitato di conciliazione e il cui il via libera definito è arrivato oggi in plenaria a Strasburgo. Le modifiche al regolamento, non aggiornate dal 2004, in Aula hanno incassato 646 voti a favore, 12 contrari e 3 astenuti: l'accordo provvisorio adesso dovrà essere confermato anche in sede di Consiglio entro l'inizio di agosto. (ANSA).