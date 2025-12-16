(ANSA) - BRUXELLES, 16 DIC - Via libera dall'Eurocamera con 428 voti a favore, 218 contrari e 17 astenuti all'intesa sulla semplificazione delle direttive sugli obblighi di due diligence e reportistica ambientale per le aziende. Secondo le stime Ue, il pacchetto 'omnibus I' taglierà gli oneri amministrativi per 5,7 miliardi di euro, esentando l'85% delle imprese che rientrerebbero nel campo di applicazione delle normative. L'intesa con i Paesi Ue è stata sostenuta da una maggioranza composta dal Ppe, Ecr e dai gruppi delle destre Patrioti per l'Europa e Europa delle Nazioni sovrane e dalla maggioranza dei Liberali. Contrari Socialisti, Verdi e Sinistra. (ANSA).