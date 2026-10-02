(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Un grande percorso pedonale nei luoghi della Roma antica, per "restituire l'area archeologica centrale" della Capitale "ai cittadini, come un vero spazio pubblico vissuto dai romani e non solo un insieme di monumenti". È questo il grande piano di riqualificazione urbana e culturale noto come Carme (Centro archeologico monumentale) illustrato oggi dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e "già realizzato in modo significativo. Avevamo dato una visione, oggi quel progetto è già quasi realtà", ha spiegato. Oltre 80 interventi, di cui molti già realizzati, per un piano che si chiuderà entro l'anno prossimo ("il grosso sarà pronto tra febbraio e marzo 2027", ha specificato il sindaco) e con un investimento complessivo di 191 milioni. Il cuore di questa trasformazione è la nuova passeggiata archeologica e cioè il grande anello ciclo pedonale che mette in relazione Fori Imperiali, Colosseo, Circo Massimo, San Teodoro e Campidoglio. Via dei Fori Imperiali sarà quasi del tutto pedonalizzata, ad eccezione di due corsie centrali riservate al trasporto pubblico. Non ci saranno più però i due marciapiedi ai lati della passeggiata e quindi "pur non cambiando la dimensione della strada, l'allargamento della stessa viene percepito grazie a questa nuova pavimentazione". Quella via "per quasi un secolo è stato un ingorgo di automobili con il Colosseo usato come rotatoria. Oggi diventa un grandissimo boulevard dedicato quasi esclusivamente all'uso pedonale e ciclabile". Ma in futuro, con l'apertura della stazione a Piazza Venezia della metro C, prevista nel 2032-2033, "si potrà discutere di eliminare completamente il passaggio dei veicoli su via dei Fori Imperiali". (ANSA).