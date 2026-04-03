(ANSA) - ROMA, 03 APR - "C'è chi crede di avere ricevuto un'autorità senza limiti e pensa di poterne usare e abusare a proprio piacimento". E' quanto si legge nel testo della Via Crucis (prima stazione) che il Papa condurrà stasera al Colosseo. L'autore, p. Francesco Patton, ricorda che "ogni autorità dovrà rispondere davanti a Dio del proprio modo di esercitare il potere ricevuto: il potere di giudicare, ma anche il potere di avviare una guerra o di terminarla, il potere di educare alla violenza o alla pace, il potere di alimentare il desiderio di vendetta o quello di riconciliazione, il potere di usare l'economia per opprimere i popoli o per liberarli". (ANSA).