(ANSA) - ROMA, 01 GEN - La proroga dei bonus per i giovani under 35, le donne, la Zes del meridione e gli incentivi sull'autoimpiego, saltata dal decreto milleproroghe pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, sarà inserita come emendamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe. Per motivi tecnici, spiegano le stesse fonti, non è stato possibile inserirla in questo provvedimento, dal momento che bisognava prima attendere l'approvazione della legge di bilancio. (ANSA).