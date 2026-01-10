(ANSA) - ROMA, 10 GEN - In arrivo il via libera, con raccomandazioni, dalla Bce al Credit Agricole ad aumentare la propria quota in Banco Bpm oltre il 20% attualmente detenuto. E' quanto spiegano diverse fonti finanziarie secondo cui l'istituto francese con una presenza in Italia dovrà rispettare alcune indicazioni in termini di governance. Il Credit Agricole avrà un limite di 7 consiglieri nel cda del Banco Bpm. E' uno degli impegni, come sottolineano diverse fonti finanziarie, che ha preso l'istituto francese di fronte alla Bce. Le raccomandazioni di Francoforte, a quanto si apprende, punteranno infatti a limitare un'acquisizione de facto della banca italiana e potenziali conflitti di interessi visto che i due gruppi presentano sovrapposizioni anche territoriali e di business. (ANSA).