(ANSA) - MILANO, 29 APR - La procura generale di Milano sta effettuando nuove verifiche su eventuali procedimenti penali in corso, in particolare all'estero, a carico di Nicole Minetti, l'ex igienista dentale che ha chiesto e ottenuto la grazia. Da quanto si è appreso, dai primi accertamenti effettuati nei mesi scorsi dalla pg Francesca Nanni e dal sostituto pg Gaetano Brusa, che poi diedero parere positivo ma non vincolante all'atto di clemenza, Minetti non risultava indagata. Ora si sta di nuovo scavando, soprattutto in Spagna e nel Paese sudamericano. La procura Generale di Milano sta anche acquisendo in Uruguay, per verificarne la veridicità, la sentenza di adozione del figlio di Nicole Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani. Quando venne presentata la richiesta di clemenza, nell'agosto scorso, l'atto dei giudici del Paese sudamericano poi recepito da quelli italiani era stato prodotto dai legali di Minetti. (ANSA).