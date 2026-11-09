(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Una serie di verifiche sono in corso alla Direzione investigativa antimafia su un possibile attacco hacker che avrebbe interessato la struttura. Al momento i tecnici sono al lavoro e non c'è ancora una conferma che ci sia stata una compromissione dei sistemi e una sottrazione di documenti. Secondo alcuni utenti sui social, sul darkweb sarebbe infatti in vendita un archivio di oltre 220 megabyte di informazioni che sarebbe stato sottratto dai database dell'organismo che si occupa di indagini sulla criminalità organizzata. A venderle sarebbe un utente con lo pseudonimo 'weykofa'. Nei circa 300 file, sempre secondo quanto circola sui social, ci sarebbero le informazioni relativi ad oltre una ventina di gruppi della criminalità organizzata, atti d'indagine, statistiche interne, dati sul personale, documenti finanziari, corrispondenza con Europol e l'Ue. L'hacker avrebbe chiesto un riscatto in bitcoin. (ANSA).