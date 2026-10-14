(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 OTT - "In una trattoria del capoluogo molisano il 22 dicembre a pranzo, mangiammo molto e alla fine restò un piatto di cozze cucinate. Mia moglie chiese un contenitore per portarle a casa principalmente per mia figlia Sara che ne era golosa". È quanto disse Gianni Di Vita, interrogato dagli investigatori, a proposito del pranzo di Natale avvenuto prima dei malori che poi portarono alla morte di sua figlia Sara e di sua moglie Antonella. A rivelare i dettagli di quel pranzo è il Tg1 che cita i verbali raccolti dalla polizia. (ANSA).