(ANSA) - NAPOLI, 07 APR - Ha tutte le caratteristiche dell'agguato di camorra quello che stamattina a Napoli è costato la vita al ventenne Fabio Ascione. I sicari sarebbero entrati in azione a bordo di un'auto (e non scooter come appreso in precedenza) dalla quale hanno esploso diversi colpi d'arma da fuoco uno dei quali ha raggiunto la vittima al petto. Gli assassini non sono scesi dall'auto ed hanno esploso diversi colpi. A terra non sono trovati dei bossoli sul selciato. La vittima, che non ha precedenti penali, ha però legami familiari con una persona nota alle forze dell'ordine e ritenuta vicina ad ambienti malavitosi. Ascione era in compagnia di altre persone quando è scattato il raid. Si indaga a tutto campo e non si esclude al momento che i colpi non fossero indirizzati a lui. (ANSA).