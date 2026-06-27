(ANSA) - CARACAS, 26 GIU - Tra i protagonisti delle operazioni di soccorso dopo i devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela c'è Tsunami, un border collie addestrato alla ricerca di persone sepolte sotto edifici crollati. Insieme al suo conduttore, il soccorritore Jorge Beens, il cane opera con il Centro di formazione delle unità cinofile d'intervento nei disastri (K-SAR ECID), contribuendo all'individuazione di sopravvissuti tra le macerie. Uno degli interventi più significativi è avvenuto nelle Residenze Rita, a Caracas, dove Tsunami ha segnalato la presenza di un anziano intrappolato, consentendone il successivo salvataggio. Il border collie, salvato in passato da una situazione di abbandono e maltrattamenti, aveva già partecipato alle missioni di soccorso dopo il terremoto in Turchia del 2023 e alle operazioni per le frane di Las Tejerías ed El Castaño, diventando oggi uno dei simboli della speranza nelle aree devastate dal sisma. A Tsunami è dedicato anche un account Instagram con oltre 21mila follower. (ANSA).