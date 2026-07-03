(vedi servizio delle ore 21.53) (ANSA) - CARACAS, 03 LUG - Il bilancio ufficiale dei devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno è salito a 2.645 morti e 12.666 feriti, secondo l'ultimo rapporto del Ministero del Potere Popolare per le Comunicazioni e l'Informazione divulgato oggi dal presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Le autorità venezuelane riferiscono inoltre di 15.050 sfollati, 885 edifici danneggiati e 189 crollati. Sono 86.117 le famiglie assistite, mentre oltre 29.500 operatori e 3.305 soccorritori internazionali sono impegnati nelle operazioni di emergenza. Sinora sono state registrate 890 scosse di assestamento. (ANSA).