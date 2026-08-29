(ANSA) - CARACAS, 28 AGO - La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confermato uno "storico" accordo petrolifero con gli Stati Uniti. L'intesa, che permetterà a Washington di operare su riserve potenziali di 65 miliardi di barili, "avrà un impatto significativo sul rinascimento della nostra nazione", ha evidenziato. Il patto giunge a sette mesi dalla caduta di Nicolás Maduro a seguito di un'operazione militare americana. Sotto la pressione statunitense, il nuovo governo ha aperto agli investimenti esteri per rilanciare un settore paralizzato. "Si prevede lo sviluppo di 17 campi strategici, un investimento di oltre 100 miliardi di dollari e più di 209 miliardi in entrate fiscali per lo Stato", ha spiegato Rodríguez su Telegram, ringraziando il presidente Donald Trump e il segretario di Stato Marco Rubio. Con l'allentamento delle sanzioni, il Paese punta a ripristinare le storiche quote di estrazione. A luglio la produzione di greggio ha raggiunto 1,2 milioni di barili al giorno, registrando un aumento di quasi il 30% rispetto a gennaio. (ANSA).