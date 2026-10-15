(ANSA) - CARACAS, 14 OTT - Governo e opposizione venezuelani riprendono oggi il dialogo con l'obiettivo di concordare la composizione di un nuovo Consiglio nazionale elettorale (Cne) e modifiche al sistema di voto, passaggi considerati necessari per fissare una data per le elezioni. Il processo, avviato formalmente il 6 agosto con il sostegno degli Stati Uniti, ha già affrontato la riforma del sistema giudiziario e alcune questioni legate ai diritti civili, tra cui la libertà di espressione. Nelle prime due tornate sono stati annunciati progressi, fra cui lo sblocco di circa 71 domini internet precedentemente oscurati. Resta tuttavia aperta la questione dei detenuti politici: secondo il resoconto, sei persone sono ancora in carcere e circa 600 sono sottoposte a misure cautelari nell'ambito di procedimenti legati alle accuse di incitamento all'odio. La delegazione dell'opposizione è guidata da Dinorah Figuera, mentre quella chavista è presieduta da Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezuelano. Proprio oggi gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni personali nei confronti di Rodríguez, in vigore dal settembre 2018. La decisione del Dipartimento del Tesoro, che rimuove il dirigente dalla lista delle persone sanzionate, si inserisce nel riavvicinamento tra Washington e Caracas. Rodríguez è anche fratello della presidente ad interim Delcy Rodríguez. Washington ha sollecitato ulteriori progressi sulle libertà politiche e sulla riforma elettorale, indicando questi passaggi come condizioni per elezioni libere, eque e credibili. (ANSA).