(ANSA) - CARACAS, 18 OTT - La piattaforma unitaria democratica, principale coalizione dell'opposizione venezuelana, ha ribadito il proprio sostegno alla leader e premio Nobel per la pace María Corina Machado, indicando le elezioni presidenziali come priorità nel percorso verso la transizione democratica. Lo stabilisce un accordo in 14 punti, presentato oggi a Caracas e letto dal dirigente italo-venezuelano Biagio Pilieri, giornalista ed ex prigioniero politico, alla presenza virtuale della stessa Machado. L'accordo propone una tabella di marcia per una transizione pacifica e ordinata, con elezioni "libere, competitive e verificabili", dando la precedenza al voto presidenziale. La coalizione chiede inoltre la liberazione di tutti i prigionieri politici, il rientro in sicurezza degli esuli, la fine della persecuzione politica e la revoca delle inabilitazioni imposte per ragioni politiche. Machado ha paragonato la fine del chavismo, movimento politico al potere da 27 anni, alla caduta del Muro di Berlino. In un'intervista a Fox News ha inoltre collegato il proprio rientro in Venezuela alla terza fase del piano in tre tappe promosso dal presidente statunitense Donald Trump e dal segretario di Stato Marco Rubio. La leader si trova all'estero dal 2025, quando lasciò il Venezuela per ricevere il Nobel, e non è stata invitata all'attuale ciclo di colloqui tra il governo e una parte dell'opposizione, che ha dichiarato di non voler ostacolare. (ANSA).