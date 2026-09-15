VENEZIA. Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche di Gabriella Querino, la giovane di 26 anni dispersa da sabato mattina nelle acque della laguna veneziana. Il suo corpo è stato trovato intorno alle 9 di oggi, martedì 15 settembre, da un privato cittadino nella zona di Campalto.

La 26enne era scomparsa dopo un incidente avvenuto nel canale Tessera. Il barchino sul quale si trovava insieme al marito Sean Michieli si era scontrato con un taxi acqueo. Da quel momento della giovane si erano perse le tracce.

Le ricerche sono proseguite fino al drammatico ritrovamento di questa mattina. A individuare il corpo in acqua è stato un cittadino, che ha fatto scattare l'allarme. La conferma dell'identità della vittima ha messo fine alle speranze che avevano accompagnato le ricerche degli ultimi giorni.

A confermare pubblicamente la morte della 26enne è stato il sindaco di Venezia Simone Venturini, che sui social ha parlato dell'epilogo più doloroso di una vicenda tragica che aveva tenuto con il fiato sospeso la città.