(ANSA) - PISA, 20 GEN - "Ero impegnata per lavoro dall'altra parte del mondo e non ho seguito molto le polemiche. Dico soltanto che sono così raccomandata che lavoro praticamente esclusivamente all'estero e che di questa vicenda parlerò a tempo debito: ora mi limito a una battuta calcistica che faceva spesso l'allenatore Boskov: la partita è chiusa solo quando l'arbitro fischia". Così la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, a margine della conferenza stampa per la Carmen che dirigerà a Pisa, in risposta alle domande dei giornalisti sulla Fenice di Venezia. (ANSA).