(ANSA) - ALBA, 10 OTT - Un vasto incendio scoppiato nella tarda serata di ieri ad Alba, nel Cuneese. Ad andare a fuoco è stato un capannone abbandonato in via San Rocco, già sede della centrale del latte Cappello, attualmente in disuso. Il comando dei vigili del fuoco di Cuneo riferisce che il rogo è stato estinto. Dato che il fabbricato è utilizzato occasionalmente come rifugio per senzatetto, si è temuto inizialmente che vi potessero essere persone all'interno: al momento le verifiche hanno dato esito negativo, anche se proseguono gli accertamenti. Poco prima delle 20 erano giunte le segnalazioni da parte di persone che avevano udito esplosioni, alle quali è seguito il rogo. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco di Alba, coadiuvate da personale volontario dei distaccamenti di Racconigi, Fossano, Sommariva Bosco, Bra e Cortemilia, per un totale di circa quaranta unità. In questo momento sono in corso le operazioni di bonifica. (ANSA).