(ANSA) - MILANO, 09 LUG - E' stato circoscritto l'incendio che da ieri sera imperversava nel deposito di smistamento Brt nel quartiere Bovisa, nella zona Nord di Milano. L'opera di spegnimento dei vigili del fuoco però prosegue, perché due container continuano a bruciare e si teme che - contenendo bici elettriche - le batterie possano causare delle esplosioni. Sul posto, in via Don Giovanni Minzoni, operano ancora cinque squadre di pompieri che si alternano ad altri, senza sosta, proprio per raffreddare al massimo i due mezzi, dei bilici, in modo da evitare l'innesco delle numerose batterie. Ancora per la giornata di oggi Arpa e Ats raccomandano di tenere nelle case vicine le finestre chiuse, a non stazionare vicino al deposito e, per i bambini, a non giocare o sostare all'aperto e in generale a non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze. (ANSA).