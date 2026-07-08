(ANSA) - MILANO, 09 LUG - Finestre chiuse anche la giornata dii giovedì, invito a non stazionare vicino al deposito di Brt di Milano dove è scoppiato un vasto incendio nella serata di ieri, per i bambini a non giocare o sostare all'aperto e in generale a non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze: sono queste le misure precauzionali decise dall'autorità sanitaria dopo le prime rilevazioni della qualità dell'aria effettuate da Arpa.. Lo ha spiegato l'assessore alla Protezione civile Marco Granelli aggiungendo che appunto si tratta di misure precauzionali visto che le prime rilevazioni non indicano il bisogno di ulteriori misure rispetto a quelle già indicate al divampare del rogo, (ANSA).