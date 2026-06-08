(ANSA) - CATANIA, 08 GIU - Più di 200 agenti della Polizia di Stato sono impegnati a Catania in una vasta operazione contro un clan mafioso locale. Agenti della squadra mobile della Questura, coordinati dal Servizio centrale operativo, supportati dai reparti di Prevenzione crimine, unità cinofile e polizia Scientifica e da un elicottero del Reparto Volo di Palermo, stanno eseguendo, in varie zone della città e dell'hinterland, un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di numerosi indagati emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Catania, su richiesta della locale Procura Distrettuale. (ANSA).