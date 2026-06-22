(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Roberto Vannacci è a favore di un sistema scolastico con classi distinte in base al merito e al profitto degli studenti, convinto che sia un "fattore inclusivo e non discriminante". Il presidente di Futuro Nazionale l'ha detto a margine di un convegno sulla scuola in corso a Roma. "È una cosa alla quale ho sempre pensato, perché è una tecnica scolastica che è usata in tantissime nazioni europee, in Francia, in Germania, in Inghilterra. E sembra funzionare. Peraltro era applicata anche da noi. Quando noi uscivamo dalle scuole medie, mi ricordo benissimo, chi prendeva ottimo e distinto andava nelle sezioni A e B dei licei, chi prendeva buono e sufficiente andava nelle sezioni C e D". E ha continuato: "Questo è a favore di tutti gli studenti. Perché i più bravi, i più diligenti sono aiutati in quanto messi nelle stesse condizioni e i meno bravi e i meno diligenti avranno più possibilità di avere un supporto che li porti a essere al livello dei più bravi. Quindi lo vedo come un fattore, usando un termine che a voi piace molto, inclusivo piuttosto che discriminante. Cioè il fatto di poter aiutare ognuno raggruppandoli per caratteristiche simili". (ANSA).