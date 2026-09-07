(ANSA) - ROMA, 07 SET - "Sempre più convinto di aver agito correttamente nel lasciare la Lega". E' il titolo del post di Roberto Vannacci su Instagram in cui attacca anche l'incoerenza del suo ex partito, alla luce della vittoria di Afd in Sassonia-Anhalt. "Quando non fanno comodo li cacciano, quando vincono gli fanno i complimenti - è la premessa del leader di Futuro Nazionale nel video pubblicato sui social - Ieri Matteo Salvini ha fatto i complimenti all'amica Alice Weidel e ha esultato per la vittoria di tutta l'Afd in Sassonia. Solo 2 anni fa la Lega, che deteneva la maggioranza e la presidenza del partitoIdentità e democrazia, d'accordo con Rassemblement national, hanno cacciato Afd dal partito Identità e democrazia. Questa è la coerenza della Lega e questo corrobora la correttezza della mia decisione di essere partito da quello schieramento politico". (ANSA).