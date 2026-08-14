(ANSA) - ROMA, 14 AGO - "Io non credo ai sondaggi, ma se questo è il risultato della pubblicazione della prima parte del nostro programma allora direi che il patriarcato mediterraneo porta bene. Sempre avanti!". Lo scrive sui social il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci alludendo al 'patriarcato mediterraneo', oggetto di polemiche, e pubblicando un sondaggio di Winpoll sulle intenzioni di voto per le prossime Politiche in cui FnV è quotato al 7,8%. Diventerebbe così il secondo partito del centrodestra, dopo Fratelli d'Italia che svetta al 25,3% (rispetto al 22,2% del Pd). In base al sondaggio della società di Verona, il partito dell'ex generale avrebbe quindi superato sia Forza Italia, al 7,1%, sia la Lega al 5,7%. (ANSA).