(ANSA) - ROMA, 02 SET - "Perché no? Penso che" Giorgia Meloni "abbia dimostrato carisma, notevoli capacità, quindi potrebbe essere anche un ottimo presidente della Repubblica". Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, a È sempre Cartabianca su Rete4, rispondendo a una domanda sull'ipotesi di sostenere la leader di FdI per il Quirinale. Alla domanda se Meloni, in caso di candidatura, potrebbe contare "sicuramente" sull'appoggio di Futuro Nazionale, Vannacci ha risposto: "E' una delle eventualità possibili". (ANSA).