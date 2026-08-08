(ANSA) - MILANO, 08 AGO - È Carmelo Burgio, il candidato di Futuro Nazionale per le prossime elezioni comunali di Milano. Ad annunciarlo è stato Roberto Vannacci dal palco della Versiliana, aggiungendo che è "un generale dei carabinieri, un uomo delle istituzioni", che "ha lavorato alla Direzione investigativa antimafia ed è stato un paracadutista". E ha concluso: "Con lui Milano tornerà a essere la città della Madonnina e non dei maranza. Date fiducia a Burgio e vedrete Milano rivoltata come un calzino". (ANSA).