(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "Il problema non esiste. Il governo va avanti senza esitazioni". Lo dice il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara replicando all'Unione europea sul decreto che prevede un tetto per gli stranieri a scuola. "Premesso che l'istruzione non è una norma di competenza esclusiva della Ue, come indicano tutti i report internazionali - aggiunge - la norma è a favore della integrazione: si riferisce a quegli stranieri che non conoscano la lingua e dunque non realizza alcuna discriminazione. Nella gran parte dei paesi europei gli studenti stranieri di primo arrivo sono addirittura inseriti in classi separate". (ANSA).