(ANSA) - TAORMINA, 23 OTT - Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara parla di "esempi concreti di come il dialogo costruttivo possa contribuire a migliorare la scuola italiana". E avverte: "Di certo non è sfasciando o occupando che si migliora la scuola". Risponde così ad una domanda sulle manifestazioni studentesche e su quale messaggio manderebbe oggi ragazzi, a margine dell'Education & Open Innovation Forum di Confindustria a Taormina. "Il messaggio che voglio mandare è quello della valorizzazione della rappresentanza. Ci sono delle consulte studentesche che sono elette da tutti gli studenti, con cui noi abbiamo avviato un dialogo molto importante", risponde. (ANSA).