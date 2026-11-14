(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Non posso che esprimere grande soddisfazione perché questa legge di bilancio, a questo punto, è di segno molto positivo per la scuola. Arriveremo a stanziare circa 64,5 miliardi complessivi, abbiamo incrementato del 13,1% le risorse rispetto a quanto ereditato, mentre nei 5 anni della legislatura precedente l'aumento era stato del 9,5% facendo meglio del 30% rispetto a prima". Così Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito, a margine della presentazione delle maglie e dell'accensione del Tempio di Venere a Roma per "Corri Libera", ha commentato il ritiro dei tagli alla scuola in manovra. Valditara sottolinea come "contrariamente a quanto qualcuno dice, le spese per l'istruzione, rispetto alla spesa totale dello Stato, sono aumentate al 6,9%, mentre con il Conte 2 era del 6,6% e con Draghi del 6,2%. Non è vero che abbiamo sottratto soldi all'istruzione per destinarli alle armi, abbiamo incrementato le risorse per l'istruzione. E a questo aggiungo i 650 milioni di euro per la climatizzazione delle scuole. Credo si possa essere soddisfatti una volta che è stata tolta di mezzo quella misura su cui avevo espresso le mie perplessità insieme alla Lega e a Salvini", conclude. (ANSA).