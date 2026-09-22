(ANSA) - NEW YORK, 22 SET - "Assolutamente no, non c'è nessuno scontro del Quirinale". Così il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha risposto a una domanda dall'ANSA sugli attacchi della premier Giorgia Meloni al presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulle "circolari" firmate quando era ministro. "La nostra iniziativa, come ha detto molto bene anche il presidente della Repubblica ieri ad Amatrice, va nella direzione della integrazione. Noi vogliamo che i ragazzi stranieri che non parlano adeguatamente alla nostra lingua possano non essere ghettizzati", ha detto il ministro al Consolato Italiano a New York. "La scuola ghetto", ha detto il ministro che nelle prossime ore presenterà all'Onu la Global Initiative per l'Africa, "è quando uno studente viene emarginato rispetto al resto della comunità e quindi noi non vogliamo le scuole dell'Alabama degli anni '50, dove da una parte c'erano i bianchi e dall'altra parte c'erano i neri". Il tetto per gli stranieri nelle classi vale anche per gli studenti dell'Unione europea che non parlano l'italiano, ha specificato poi: "Se un ragazzo polacco non conosce l'italiano non si riesce ad integrare. E allora, il problema non è l'origine etnica, l'origine nazionale, l'origine razziale. Il problema è la conoscenza della nostra lingua", ha aggiunto. (ANSA).