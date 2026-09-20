(ANSA) - ROMA, 20 SET - L'opposizione sembra avere "nostalgia dell'Alabama anni '50 e indirettamente sostiene le classi ghetto, quelle solo per stranieri e dall'altra parte le classi per italiani". Lo afferma il ministro dell'Istruzione e il merito, Giuseppe Valditara, commentando le polemiche sull'annuncio della premier Giorgia Meloni su un provvedimento che stabilirà un tetto per gli studenti stranieri nelle classi. "In questi giorni - sottolinea ancora il ministro Valditara - abbiamo assistito ad una Cgil che ha cercato di boicottare l'assicurazione sanitaria gratuita per 1.200.000 lavoratori della scuola, con una campagna che gli altri principali sindacati hanno definito, parole loro, "di disinformazione". Abbiamo assistito sempre ad un sindacato di sinistra che ha criticato l'estensione dell'assicurazione sanitaria anche ai lavoratori del Ministero. E oggi assistiamo ad una curiosa polemica di esponenti politici di opposizione, con in testa Pd e Avs, che sembrano avere nostalgia dell'Alabama anni 50 e delle classi ghetto". "Ho letto anche da parte di qualche esponente dell'opposizione che il burka e il niqab andrebbero rispettati in quanto elementi identitari, quindi una società inclusiva dovrebbe rispettare le diverse identità pure quando sono espressione di una concezione patriarcale della donna. Insomma progressisti a corrente alternata", conclude il ministro. (ANSA).