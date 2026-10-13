(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Secondo uno studio Ocse se si supera il 40% di stranieri che in una classe non parlano bene la lingua nazionale crollano gli apprendimenti a svantaggio di tutti. Dal 10% al 30% c'è già un calo di competenze ma sopra il 40% c'è il crollo di apprendimento: per questo alcuni paesi, tra i quali la Germania, stanno pensando di adottare misure simili alle nostre". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara alla presentazione dei risultati del Rapporto Ocse "Education at a Glance 2026", presente Andreas Schleicher, direttore per l'Istruzione e le Competenze dell'Ocse. "La conoscenza dell'italiano da parte dei genitori è fondamentale per la carriera scolastica dei figli, il fatto che un ragazzo impari l'italiano a scuola e poi a casa parli un'altra lingua, lo danneggia nel percorso scolastico, vi sono delle evidenze, l'Ocse lo certifica", ha concluso il ministro. (ANSA).