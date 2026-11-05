(ANSA) - MILANO, 05 NOV - Banco Bpm ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un utile netto di 1,51 miliardi di euro ep un utile netto rettificato di 1,53 miliardi, in crescita del 2,6% anno su anno, che segnano il nuovo massimo storico per la banca. L'istituto guidato da Giuseppe Castagna, si legge in una nota, ha rivisto al rialzo a oltre 1 euro per azione la guidance sul dividendo per l'esercizio in corso, alzando da 0,46 a 0,5 euro l'acconto sulla cedola che verrà staccato a novembre e che porterà nelle tasche dei soci 750 milioni. Confermato invece l'obiettivo di un utile netto 2026 superiore a 1,95 miliardi. (ANSA).