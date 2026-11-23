(ANSA) - FOGGIA, 23 NOV - Un'ordinanza di custodia cautelare è in corso di esecuzione dalla Dia in provincia di Foggia a carico di 22 indagati (14 in carcere, 8 ai domiciliari) accusati di usura ed estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore agricolo. A carico di alcuni degli indagati si sta eseguendo anche il sequestro di beni per oltre 3 milioni di euro: si tratta di presunti appartenenti o fiancheggiatori della Società Foggiana. Le indagini della Dda di Bari, avviate nel 2020 - spiega una nota diffusa dagli investigatori - hanno permesso alla Dia di Foggia di ricostruire la concessione di prestiti a tasso usurario anche superiore al 2000%. Oltre 60 operatori della Dia, con il supporto di Reparti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, stanno svolgendo perquisizioni e sequestri nei confronti di tutti gli indagati. Dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa prevista alle 10,30 presso gli uffici della Procura della Repubblica di Bari. (ANSA).